Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsü, otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan kişi yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.