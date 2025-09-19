Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: Üç yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Rabia Ö. yönetimindeki 20 AOC 526 plakalı otomobil, Gerzele Mahallesi 585 Sokak'ta Uğur B. idaresindeki 20 M 0314 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile çocukları Asel Ö. ve Mert Ö. yaralandı.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​