Denizli'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'de motosiklet kazası: Bir ölü
'nin Kale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Muğla-Denizli karayolunda Serdar Sağıt'ın (30) kullandığı motosiklet, Gökçeören Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sağıt'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağıt'ın cenazesi Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

