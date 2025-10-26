Denizli'de motosiklet kazası: İki ölü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Foto: Arşiv
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaza yapan motosikletteki iki kişi öldü.
Gökhan G. yönetimindeki 45 APT 111 plakalı motosiklet, Dokuzkavaklar Mahallesi Zeybek Kavşağı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki Mevlüt T. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
- Trafik Kazası
- Denizli
- Pamukkale