Denizli'de motosiklet yol kenarına devrildi: 2 ölü

Denizli'de savrularak yol kenarına uçan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'de motosiklet yol kenarına devrildi: 2 ölü

Çivril ilçesi -Uşak Karayolu üzerinde, Ahmet Şahan'ın (26) kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile savrularak yol kenarına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. sürücüsü Ahmet Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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