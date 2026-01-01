Denizli'de narkotik operasyonu. 11 kişi tutuklandı

28-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Denizli genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile organizasyonların yakalanmasına yönelik planlı çalışmalar ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında 14 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üzerlerinde ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 33 parça halinde toplam 21 bin 540 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 3 bin 155 adet sentetik ecza hap, 19 adet ecstasy hap, 8,5 gram metamfetamin, 6,5 gram esrar, 2,6 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makama çıkartılan 14 şüpheliden 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.