Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: İki ölü, 26 yaralı
Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
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