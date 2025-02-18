Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: İki ölü, 26 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: İki ölü, 26 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da minibüs şoförü para vermeyen yolcuyu dövdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...