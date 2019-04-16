Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı.
Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.
Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı
İHATürkiye
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 22'si öğrenci, 34 kişi yaralandı.
Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı.