Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı.

Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.