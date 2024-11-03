Denizli'de operasyon: Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’de narkotik timlerinin operasyon düzenlediği iki şahsın ev ve üst aramasında 9 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

Denizli'de operasyon: Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde ticareti yapan iki zehir tacirini takibe aldı. Yapılan takibin ardından narkotik timleri iki zehir tacirine operasyon düzenledi. kapsamında yapılan aramalarda 9 bin 781 adet ecstasy hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Zehir tacirleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kritik ABD seçimlerine geri sayım

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...