Denizli'de orman yangını

İlyasbey yangın gözetleme kulesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Eskere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Yangına, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.