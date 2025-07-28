Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına iki arazöz, üç ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale edildi.

Ekipler yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.