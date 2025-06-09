Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 4,5 saatte söndürüldü.

Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

YARIM HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

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