Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 4,5 saatte söndürüldü.
Denizli'nin Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
YARIM HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
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