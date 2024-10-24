Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda orman yangını çıktı. Dağın zirvesinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'de orman yangını

'de çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. 

Başkarcı Dağı zirvesinde saat 15.00 sıralarında çıktı.

Dağdan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopterle, karadan ise çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Öne Çıkan Video

Teröristbaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çukur kazıp üzerini brandayla kapattılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...