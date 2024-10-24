Denizli'de orman yangını

Denizli'de çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı.

Başkarcı Dağı zirvesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Dağdan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopterle, karadan ise çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.