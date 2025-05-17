Denizli'de orman yangını

Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, bir dozer ve 46 personel ile müdahale edildi.



Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

