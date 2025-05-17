Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Kale ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, bir dozer ve 46 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
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