Denizli'de orman yangını: İki mahalle tahliye edildi

Denizli'de Perşembe günü kontrol altına alınan orman yangını Cuma günü tekrar alevlenmişti. 3 gündür alevlerle mücadele sürüyor. DENİZLİ'DE ALEVLERLE MÜCADELE



Denizli'nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos Cuma günü çıkan orman yangınında, alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.



Alevler yoğun uğraşlara rağmen Aydın'ın Buharkent ilçesine ulaştı. Yangına 3 uçak ve 10 helikopterle havadan, 121 araç ve 361 personelle karadan müdahale ediliyor.



Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.



Denizli'deki yangında iki mahalle tahliye edildi.

2 MAHALLE BOŞALTILDI



Öte yandan orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.



Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.



Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Bartın'daki yangında söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA YANGIN



Bir yangın haberi de Bartın'dan geldi. Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkiinde, saat 13.30 sıralarında Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde orman yangını çıktı.



Köylüler durumu hemen ekiplere bildirdi. Alevlere kısa sürede havadan ve karadan müdahale başladı.



Ancak rüzgar ve arazi şartları, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. KARABÜK'TEN DE YANGIN HABERİ GELDİ



Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.



Karabük'teki yangından kare