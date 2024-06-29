Denizli'de ormana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de ormana yakın anız tarlasında yangın çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Denizli'de ormana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü

, 'nin Honaz ilçesi Ovacık Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormana yakın anız tarlasında yangın meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman müdürlü ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da destek veridi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Takılan oltasını çıkarmaya çalıştığı gölde boğuldu

Sakarya’da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

Sakarya’da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Ankara'da kuvvetli rüzgar; ağaç devrildi, 4 araç hasar gördü

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Takla atan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Ayhan Bora Kaplan davası: Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

Ayhan Bora Kaplan davası: Serdar Sertçelik'in iddianamesi tamamlandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...