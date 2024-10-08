Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü

Mehmet Ulusan (24) yönetimindeki otomobil, Denizli Çevre Yolu Honaz Tüneli yakınlarında önünde ilerleyen Y.C. idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Ulusan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Ulusan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.​​​​​​

