Denizli'de otomobil köprü ayağına çarptı: Biri çocuk 3 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin beton köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.



Alaattin Taş'ın (42) kullandığı, 20 AB 064 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün beton ayağına çarptı.



Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Taş, 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş ile 18 yaşındaki Ömer Akkun'u kurtardı.



Sağlık ekipleri sürücü Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Doğukan Taş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Durumu ciddi olan Ömer Akkun da hastanede yaşamını yitirdi.



Polis ekiplerinin bölgede 10 metrenin üzerinde fren izi olduğunu tespit edildiği öğrenildi.

