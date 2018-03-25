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Denizli'de otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'den Muğla'ya gitmekte olan içerisinde 6 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Denizli'nin Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıkan Muharrem Çineli'nin verdiği ifade doğrultusunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler daha sonra su birikintisine düşen aracı vinç yardımıyla çıkardı.

Ekipler, otomobilin içinde bulunan Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı. 

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çineli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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