Denizli'de otomobil traktör römorküne çarptı: 1 ölü

Murat K. yönetimindeki otomobil, Gümüş Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hüseyin K'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Eralp Korkmaz'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat K, müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Traktör sürücüsü Hüseyin K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

