Denizli'de otomobile yaslandığı gerekçesiyle darp edilen kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobile yaslandığı için tartıştığı araç sahibi tarafından darp edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Bağbaşı Mahallesi'nde sokakta yürürken park halindeki bir otomobile yaslanan Ramazan Çağ (51), otomobilin sahibi T.K. (39) ile tartıştı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağ, araç sahibi T.K. tarafından darp edildi.



Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çağ, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.