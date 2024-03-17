Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda H.Y. yönetimindeki otomobil, saat 18.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş'a (59) çarptı. Cunkuş, çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup, düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü H.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Cunkuş’un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş’a hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Kazanın şiddetiyle Cunkuş’un metrelerce havaya savrulduğu da görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.