Denizli'de pansiyonlara eksik evrak nedeniyle kapatma kararı: Mühürleme sırasında arbede çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işletme için gerekli şartları yerine getirmedikleri belirlenen 66 termal pansiyon hakkında kapatma kararı verildi. Mühürlemeye karşı çıkan işletme sahiplerine biber gazıyla müdahale edildi

Denizli'de pansiyonlara eksik evrak nedeniyle kapatma kararı: Mühürleme sırasında arbede çıktı

Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren 66 termal pansiyon hakkında, turizm işletme belgesi ve diğer evrakının eksikliği nedeniyle kapatma kararı alındı.

Zabıta ekipleri bu kararı uygulamak amacıyla tesislere gitti. Jandarma ekipleri eşliğinde işletmelere giden görevliler mühürleme işlemi yaptı.

Denizli'de pansiyonlara eksik evrak nedeniyle kapatma kararı: Mühürleme sırasında arbede çıktı - 1 Bu esnada bazı işletmecilerle görevliler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Öte yandan dışarıda toplanan aralarında işletme sahiplerinin de bulunduğu grup, karara tepki gösterdi.

"Pansiyonlar kapatılmasın" sloganı atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.

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