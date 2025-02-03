Denizli'de pansiyonlara eksik evrak nedeniyle kapatma kararı: Mühürleme sırasında arbede çıktı

Karahayıt Mahallesi'nde faaliyet gösteren 66 termal pansiyon hakkında, turizm işletme belgesi ve diğer evrakının eksikliği nedeniyle kapatma kararı alındı.



Zabıta ekipleri bu kararı uygulamak amacıyla tesislere gitti. Jandarma ekipleri eşliğinde işletmelere giden görevliler mühürleme işlemi yaptı.

