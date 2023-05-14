Denizli'de patlama: 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

Denizli'de bugün saat 04.00 sıralarında bir konutun bodrum katında patlama meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Valiliği, incelemede bina zemininde define arandığına dair izler bulunduğunu bildirdi.

Denizli'de patlama: 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

'nin ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'ndeki bir konutta sabah 04.00 sıralarına meydana geldi.

Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14.05.2023 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan kişinin, yaşadığı binaya yanar vaziyetteki sigarayla giriş yaptığı ifade edildi.

Bu sırada patlamanın gerçekleştiği ve çevrede zararın oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevk edilmiş. Gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde kepçe operatörü olarak çalışan kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S. (22) isimli şahsın yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır.

Binanın bodrumumda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir."

Meydana gelen olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Denizli'de patlama: 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı - 1

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