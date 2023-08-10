Denizli'de pusuya düşürülen genç silahla öldürüldü

Denizli'nin Seferihisar ilçesindeki bir leblebicide çalışan 25 yaşındaki Kemal Akköse, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline binerken evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.



Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 3 defa vurularak ağır yaralanan Akköse, kanlar içerisinde sürücü koltuğuna yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.



KANLAR İÇİNDE CAN VERDİ

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri 3 kurşun ile yaralanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Akköse'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AĞABEYİ CİNAYETTEN TUTUKLU

Pusuya düşürülerek hayatını kaybeden Kemal Akköse'nin, geçen yıl 2 gencin vurulduktan sonra kuyuya atılması cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.