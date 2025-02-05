Denizli'de ruhsatsız silah operasyonu

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de ruhsatsız silah operasyonu

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 tabanca, 5 av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 127 tabanca mermisi, 201 uyuşturucu hap ve 2 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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