Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki karı koca öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı koca yaşamını yitirdi.



Mustafa Tekin'in kullandığı 20 KZ 880 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.



Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Araçta sıkışan sürücü Mustafa ile yanındaki eşi Güllü Tekin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Karı koca, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

