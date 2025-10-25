Denizli'de satırlı dehşet: Bir can kaybı var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde 23 Ekim'de karşılaşan M.K. (39) ile Yılmaz Köse (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda M.K. yanında getirdiği satırla Köse'yi yaraladı.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Başından yaralanan Köse ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yılmaz Köse, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.