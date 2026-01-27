Denizli'de servis minibüsü kaza yaptı. Biri ağır 25 yaralı

Denizli'de kaza yapan servis minibüsünde 25 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Manisa Karayolu'ndaki Yinecekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli il merkezinde ikamet eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye götürmek için yola çıktı.

Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu.

BİRİ AĞIR 25 YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan'daki ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi.