Denizli'de seyir halindeki araca kurşun yağmuru: Bir ölü, bir yaralı

Denizli'de sabah saatlerinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Olay Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobile yaklaşan hafif ticari araçtan inen şüpheli, içeridekilere rastgele ateş etti.

Saldırı sonucu otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, aracını bırakarak kaçan firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

