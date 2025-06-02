Denizli'de sır ölüm

Merkezefendi ilçesinde 3 gün önce evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 56 yaşındaki Ümit Kuloğlu'ndan haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.



Barutçular Mahallesi'ndeki Akçay Deresi yakınlarında olabileceği değerlendirilen Kuloğlu'nun bulunması için bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.



Ekiplerin sarp arazide yaptığı aramada Kuloğlu, dere yatağına yakın bir yerde ölü bulundu.



Kuloğlu'nun cesedi AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla sarp araziden çıkarılarak, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.