Denizli'de soba zehirlenmesi: 16 yaşındaki genç öldü

Yeşilyuva Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Ali Mert Ayöz'ün uyurken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.



Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ayöz'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.​​​​​​​

