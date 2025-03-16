Denizli'de "su tasarrufu" çağrısı: Doluluk yüzde 23 seviyesinde

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) araştırmalarına göre Akbaş Barajı'nın geçen yıl bu dönemde yüzde 43 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 23'e gerilediğini belirtti.



Su temininde sıkıntı yaşanmaması için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, suyu dikkatli kullanmak gerektiğini, aksi halde yaz aylarında kesintilerin yaşanabileceğini ifade etti.



Çavuşoğlu, şehrin en önemli su kaynaklarından Akbaş Barajı'nda doluluk oranının kritik seviyede olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Yağışların yetersiz devam etmesi halinde yaklaşık 5 milyon ton su, yani şehrimizin bir aylık su ihtiyacını şimdiden kaybetmiş durumdayız. Eğer bu süreç böyle devam ederse yaz aylarında su kesintisi yaşamak zorunda kalabiliriz. Umut ediyoruz ki yağışlar artar ve bu tehlikeden kurtuluruz. Ancak yağışların yetersiz kalması halinde su kaynaklarımızı dikkatli yönetmek zorunda kalacağız. Denizli halkı olarak hep birlikte suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız."



Çavuşoğlu, DESKİ'nin başta sondaj faaliyetleri olmak üzere yeni su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirterek, valiliğin tarımsal sulamada yüzde 50 su kullanım kısıtlaması çalışması olduğunu ve kapalı devre damlama sulama sistemleri dışında sulamaya izin vermeyeceğini bildirdi.