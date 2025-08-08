Denizli'de şüpheli ölüm: Eski asbaşkan rezidansta ölü bulundu

Bir dönem Denizlispor'un Asbaşkanlığını yapan Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de şüpheli ölüm: Eski asbaşkan rezidansta ölü bulundu

’de uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren 60 yaşındaki Mehmet Kavak'tan haber alamayan ailesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki rezidansa geldiklerinde kanlar içinde bulundu.

Aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar Üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde, Mehmet Kavak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli'de şüpheli ölüm: Eski asbaşkan rezidansta ölü bulundu - 1 Mehmet Kavak

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kavak’ın beylik tabancasını yanında buldu.

İntihar üzerinde durulan olayda Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİSPOR'DA ASBAŞKANLIK YAPMIŞTI

Öte yandan Mehmet Kavak, geçmiş dönemlerde 'da Asbaşkanlık görevi yapmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...