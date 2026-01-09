Denizli'de şüpheliler suçüstü yakalandı, araçta 4 kilogram metamfetamin bulundu

09.01.2026 11:12

IHA

Denizli'de narkotik timleri, bir araçta yaptıkları aramada yedek lastiklerin içine saklanmış 5 parça halinde 4 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde zehir tacirciliğine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon yaptı.

 

Narkotik timleri tarafından 2 kişinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağına dair bilgiye ulaşıldı. İhbarı alan timler, 2 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi.

 

Yapılan operasyonda şüpheliler suçüstü yakalanırken, araçta gizlenen 5 parça halindeki 4 kilogramlık metamfetaminler de ele geçirildi.

 

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

