Denizli'de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki kişinin tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma dönemine ait gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ile 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

