Denizli'de tarihi eser operasyonu

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki kişinin bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait testi, 4 sikke, 6 tarım aleti, 2 terazi, Tunç Çağı'na ait 2 testi, Roma dönemine ait gözyaşı şişesi, 8 süs eşyası, 3 kandil, dedektör, 3 av tüfeği ile 70 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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