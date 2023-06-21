Denizli'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı, 2 kişi öldü

Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Düzce Güven firmasına ait yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki TIR, Çardak girişinde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan, TIR şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.