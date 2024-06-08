Denizli'de toprak kayması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'de sulama kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

Denizli'de toprak kayması: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'nin Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi'ndeki kapalı sulama sistemi çalışma alanında, kanalda boru bağlama işlemi yapılırken meydana geldi.

Kanalda bulunan işçiler Haydar Özkaya (66) ve R.A. (58) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özkaya'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Arkadaşları tarafından toprak altından kurtarılan R.A. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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