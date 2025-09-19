Denizli'de torun dehşeti: Piknik tüpüyle öldürdü

Denizli'de korkunç bir cinayet işlendi.

O.K. isimli kişi, babaannesini döverek öldürdü. Cinayetin piknik tüpüyle işlendiği belirlendi.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, dün Acıpayam ilçesinde yaşandı.

İlçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, dün sağlık ekiplerini arayarak, birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K.'yi hareketsiz halde bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen ekiplerin hastaneye götürdüğü, kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

O.K. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

TORUN CİNAYETİ PİKNİK TÜPÜYLE İŞLEDİ



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli, "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum." dedi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU"

"Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim." diyen O.K., "Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.