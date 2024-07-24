Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi.

Hastanelere gelen yakınları, mahkumların durumu hakkında yetkililerden bilgi almak istedi.

Kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bazı mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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