Denizli'de üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Denizli'de bir üniversite öğrencisi ölü bulundu.

Kalp ritim bozukluğu olan 22 yaşındaki Cem Tamgüler, iddiaya göre ilacını içip uyudu, bir süre sonra uyandığında unutup yeniden ilaç aldı.

Rahatsızlanınca kız arkadaşıyla hastaneye giden gencin kan değerleri normal çıktı.

Ancak gencin her ihtimale karşı 24 saat gözetim altında kalması istendi.

Tamgüler, iddiaya göre kendi rızasıyla eve döndü. Sabah tekrar rahatsızlanan genç, hayatını kaybetti.

Gencin kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

