Denizli'de uyuşturucu operasyonu

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 bin 781 uyuşturucu hap, 2 kilo 968 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.