Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda; 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...