Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Denizli Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda; 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
