Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukat gözaltına alındı
17.06.2026 09:18
Son Güncelleme: 17.06.2026 09:38
Anadolu Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. (Foto: Arşiv)
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı U.G. ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar sürüyor.
Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı U.G. ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı.
Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve iş yerlerinde arama çalışması başlatıldı.