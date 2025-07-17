Denizli'de yağış kazaya neden oldu: Bir ölü, iki yaralı
Denizli’de saman yüklü TIR yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada; sürücü öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Konya'dan yüklediği samanları Denizli’ye getirmek için yola çıkan 28 yaşındaki Adem İnce idaresindeki TIR, Çardak ilçe merkezine iki kilometre kala yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı saman yüklü TIR, yolun sağındaki şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ, HAYATINI KAYBETTİ
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada,sürücü hayatını kaybetti.
Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan kazada ağır yaralanan eşi ve iki çocuğu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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