Denizli'de yağış kazaya neden oldu: Bir ölü, iki yaralı

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada,sürücü hayatını kaybetti.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı saman yüklü TIR, yolun sağındaki şarampole devrildi.

Konya 'dan yüklediği samanları Denizli ’ye getirmek için yola çıkan 28 yaşındaki Adem İnce idaresindeki TIR, Çardak ilçe merkezine iki kilometre kala yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan kazada ağır yaralanan eşi ve iki çocuğu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.