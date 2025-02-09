Denizli'de yamaç paraşütü ağaca takıldı: Mahsur kalan pilotu itfaiye kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uçuş sırasında kontrolü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'de yamaç paraşütü ağaca takıldı: Mahsur kalan pilotu itfaiye kurtardı

Yamaç paraşütçüsü Sueda Nur Çelik (24), Pamukkale Ören yeri yakınlarındaki Dinamit Tepesi pistinden tekli uçuş yaptı.

Ören yeri yakınlarındaki piste inmek isteyen Çelik kontrolünü kaybederek Pamukkale Kuzey Kapısı yakınlarında yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki ağaca takılarak mahsur kaldı.

Denizli'de yamaç paraşütü ağaca takıldı: Mahsur kalan pilotu itfaiye kurtardı - 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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