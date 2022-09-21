Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında, Rusya'ya ait yangın söndürme helikopteri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Düşen helikopter, Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gidiyordu.

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü, 4 yaralı

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'te orman yangını

Kastamonu'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden Rusya'ya ait söndürme helikopteri, 'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Çardak ilçesi yakınlarında düşen helikopter için ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var'' dedi.

Helikopterin yakıt ikmali için Çardak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğü iddia ediliyor.

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü, 4 yaralı - 1
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 1 ölü, 4 yaralı - 2

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