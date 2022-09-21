Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı

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Kastamonu'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden Rus yapımı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İçişleri Bakanlığı; kaza kırıma uğrayan helikopterde 2 Türk, 5 Rus toplam 7 mürettebat olduğunu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 mürettebatın yaralandığını bildirdi.

MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya İvesenkhıo, 2’nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr İakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgii Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu öğrenildi. Kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov, teknisyen Georgii Onuchin ile Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem'in yaralı olduğu aktarıldı.



Helikopterin düşmeden önceki fotoğrafı