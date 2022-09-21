Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında Rusya'ya ait yangın söndürme helikopteri düştü. Olayda 2 Rus personel hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Düşen helikopter, Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gidiyordu.

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı

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Marmaris'te orman yangını

'te orman yangını

Kastamonu'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden Rus yapımı söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında 'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı; kaza kırıma uğrayan helikopterde 2 Türk, 5 Rus toplam 7 mürettebat olduğunu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 mürettebatın yaralandığını bildirdi.

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı - 1

MÜRETTEBATIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya İvesenkhıo, 2’nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr İakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgii Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı - 2

Kazada hayatını kaybedenlerin mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu öğrenildi. Kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov, teknisyen Georgii Onuchin ile Türk pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem'in yaralı olduğu aktarıldı.

Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı - 3 Helikopterin düşmeden önceki fotoğrafı

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