Denizli'de yatağa bağımlı kadın yangında öldü

Denizli'de evde çıkan yangında eşi ve oğlu ile yaşayan yatağa bağımlı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Denizli'de yatağa bağımlı kadın yangında öldü

'nin Çivril ilçesinde Faik Yozgat'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı ve hasta olduğu için yatağa bağımlı olan Sevim Yozgat (80), dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemelerin ardından Sevim Yozgat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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