Kaldırımda motosiklet süren kadın engelli vatandaşa saldırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrikli motosikletiyle hızlı gittiği gerekçesiyle uyarılan kadın sokak ortasında yürüteçle yüreyen bir adama saldırdı.

Lenf kanseri tedavisi gören emekli işçi Mehmet Emin Seçgin (67), 29 Temmuz günü, Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde tekerlekli yürüteciyle yürüyüşe çıktı. Bu sırada Nilgün Y, 1 çocuk babası Seçgin'in yanından elektrikli motosikletiyle hızla geçti. Seçgin, arkasından bağırarak Nilgün Y'yi uyarınca tartışma çıktı.

TEKME TOKAT SALDIRI

Aracından inen Nilgün Y, Seçgin'e tekme ve tokat atıp, iterek düşürdü. Olayın ardından Denizli Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, polise giden Seçgin, Nilgün Y'den şikayetçi oldu.

'3 GÜN EVDEN ÇIKAMADIM'



Birçok hastalıkla mücadele ettiği için yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Mehmet Emin Seçgin, yaşananlar için üzgün olduğunu belirtti.



Nilgün Y'nin aracını üzerine doğru sürmesi üzerine arkasından söylenerek tepki gösterdiğini açıklayan Seçgin, ''Daha sonra yanıma geldi, 'Sen bana küfrediyorsun' diyerek bağırmaya başladı. Ardından tekme ve tokat atarak beni darbetti. Boğazımı sıktı. İterek yere düşürdü. Tehditler savurdu. Yerdeyken de 'Kalk numara yapma' diye bağırdı. Yaşananlar nedeniyle 3 gün evden çıkamadım'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Seçgin, olayın ardından Nilgün Y'den şikayetçi olduğunu ve ceza almasını istediğini söyledi.



'BEN DE KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'



Nilgün Y. ise, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Elektrikli bisikletimle kaldırımda ilerlerken Seçgin'in yaklaşık bir metre yanından geçtim. Arkamdan ağza alınmayacak şekilde küfretti. Yanına gidip onu bu şekilde konuşmaması için uyardım. Eliyle beni itmeye başladı. Yakama yapıştı. Ettiği küfürlere dayanamadım. Kendimi korumak için müdahale ettim. Ben de kendisinden şikayetçi olacağım" dedi.